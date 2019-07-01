2019-07-01T11:36:47+03:00
Общество

В Ноябрьске на полтора месяца перекрыли движение по мосту

НА путепроводе будет вестись ремонтные работы
Анна Полякова
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В Ноябрьске на полтора месяца перекрыли движение по мосту Фото: admnoyabrsk.ruВ Ноябрьске на полтора месяца перекрыли движение по мосту Фото: admnoyabrsk.ru
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В Ноябрьске на полтора месяца закроют проезд общественного транспорта на одной из автомобильных дорог.

- «Путепровод в г. Ноябрьск, перекресток ул. Магистральная и пр. Мира, Юго-Восточный промузел, район панелей 1В, 1Б проезд 1» перекрывают до 10 августа 2019 года, - сообщает администрация города.

Как пояснили в МУП «Пассажирские перевозки» движение будет перекрыто в связи с проведением ремонтных работ.

Новые условия проезда коснутся трех автобусных маршрутов: №№ 1,10,51. На период организации объезда перекрытого участка автомобильных дорог возможны отклонения в расписании движения общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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