2019-07-01T11:23:54+03:00
Общество

Ямальцы на форуме «Утро» были признаны «Самой сплочённой» делегацией

Северяне выиграли 17 грантов на общую сумму 2 180 000 рублей
Анна Полякова
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Ямальцы на форуме «Утро» были признаны «Самой сплочённой» делегацией Фото: yanao.ruЯмальцы на форуме «Утро» были признаны «Самой сплочённой» делегацией Фото: yanao.ru
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В Тюмени подвели итоги молодёжного форума Уральского федерального округа «Утро». Его участниками стали 1 230 молодых людей со всех регионов УрФО, а на 2 смене к участникам присоединилась и делегация регионов России.

Ямальская делегация состояла из 50 креативных и инициативных молодых людей, по 25 в каждую смену. За две смены на форуме было представлено 12 образовательных площадок. Ямал организовал две площадки: Урал экологичный и Урал творческий.

На Урале экологичном проходили встречи с экоблогерами, экоактивистами, а по завершению работы была сделана городская экоферма. Завершением Урала творческого стал мюзикл. На его поставку молодым режиссёрам, актёрам, художникам, музыкантам, танцорам потребовалось всего 5 дней.

Вся ямальская делегация была признана «Самой сплочённой». Главным событием форума стал грантовый конкурс. За две смены было подано 395 заявок, из которых 40 – ямальские. Всего ямальцы выиграли 17 грантов на общую сумму 2 180 000 рублей, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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