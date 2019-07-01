Новоуренгойка перевела мошеннику больше 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-01T11:08:17+03:00

По указке афериста она набрала комбинацию цифр через банкомат

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве. Горожанка поверила незнакомцу, разговаривая по телефону, и перевела ему 31 750 рублей.

Осознав обман, она 28 июня обратилась с заявлением в полицию. Выяснилось, что она на одном из сайтов разместила объявление о продаже газовой плиты. Злоумышленник под предлогом покупки пообещал перевести деньги в счет оплаты за бытовую технику. При этом попросил женщину набрать комбинацию цифр через банкомат. В результате произошло списание денег с ее банковской карты.

Максимальным наказанием для мошенника может в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам не совершать каких-либо действий со своими картами в банкомате под диктовку неизвестных лиц, не сообщать данные банковских карт и другую информацию, поступающую в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU