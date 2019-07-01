В реке Халясавинка утонул 14-летний подросток
Мальчик не рассчитал силы
В реке Халясавинка утонул 14-летний подросток Фото: puradm.ru
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Несчастный случай унес жизнь 14-летнего подростка в Пуровском районе. Мальчик утонул в реке Халясавинка недалеко от села Халясавэй.
30 июня он пошел вместе с друзьями купаться на речке. Подросток не рассчитал силы. Во время заплыва его затянуло течением. Как сообщили в районном ЕДДС, утонувшего ребенка из реки вытащили местные жители.
Пуровчан просят неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде - не заходить в воду в неположенных местах, не пользоваться плавсредствами в состоянии алкогольного опьянения, ни в коем случае не пренебрегать спасательными жилетами, а главное - следить за детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU