2019-07-01T10:47:09+03:00
Происшествия

Шесть человек пострадали при взрыве газа на заводе в ЯНАО

На месте происшествия работают пожарные, медики и полиция
Анна Полякова
Поделиться:
Шесть человек пострадали из-за взрыва газа на заводе Фото: puradm.ruШесть человек пострадали из-за взрыва газа на заводе Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

В Пуровском районе произошел взрыв на заводе по переработке газоконденсата. В результате пострадало 6 человек. Пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставили в Новоуренгойскую центральную городскую больницу.

Как сообщили в районном управлении ГО и ЧС, взрыв газовой смеси произошел утром 1 июля на предприятии ОАО «Ленгазспецстрой». Смесь распространилась из газового баллона в дренажном колодце. На месте происшествия работают пожарные, медики и полиция.

Отметим, что строит завод расположен примерно в 70 километрах от районного центра в сторону Коротчаево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Городской пляж Салехарда взяли под круглосуточное видеонаблюдение
Молодые ямальские бизнесмены поборются за грант в один миллион рублей
Сбербанк профинансировал строительство ветроэнергетических установок в республике Адыгея
На Ямале судят мужчину, который 23 года назад проводом задушил товарища
В Ноябрьске на полтора месяца перекрыли движение по мосту
Ямальцы на форуме «Утро» были признаны «Самой сплочённой» делегацией
Новоуренгойка перевела мошеннику больше 30 тысяч рублей
В реке Халясавинка утонул 14-летний подросток
В дома надымчан вернется горячая вода, но отключат холодную
Пуровские полицейские нашли в штанах земляка опасное зелье
Новоуренгойцы теперь могут расплачиваться в автобусах банковскими картами
На берегу Оби появился еще один мамонт
Пожар в Тарко-Сале уничтожил подъезд многоквартирника
В Ноябрьске автомобилист сбил малыша на светофоре и скрылся
Ноябрьские школьники за уборку города получили по 13 тысяч рублей
Погода на Ямале 1 июля: жаркий день в основном без осадков