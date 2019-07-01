Шесть человек пострадали при взрыве газа на заводе в ЯНАО

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-01T10:47:09+03:00

Шесть человек пострадали из-за взрыва газа на заводе Фото: puradm.ru

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В Пуровском районе произошел взрыв на заводе по переработке газоконденсата. В результате пострадало 6 человек. Пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставили в Новоуренгойскую центральную городскую больницу.

Как сообщили в районном управлении ГО и ЧС, взрыв газовой смеси произошел утром 1 июля на предприятии ОАО «Ленгазспецстрой». Смесь распространилась из газового баллона в дренажном колодце. На месте происшествия работают пожарные, медики и полиция.

Отметим, что строит завод расположен примерно в 70 километрах от районного центра в сторону Коротчаево.

ИСТОЧНИК KP.RU