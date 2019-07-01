В дома надымчан вернется горячая вода, но отключат холодную

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-01T10:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Горячую воду в дома жителей Надыма дадут сегодня, 1 июля. Об этом сообщили в администрации Надымского района в понедельник.

Здесь пояснили, что в связи с окончанием плановых работ в течение сегодняшнего дня, речь идет о 1 июля, будет возобновлена подача горячего водоснабжения потребителям города Надыма. Горожан попросили быть внимательнее и случайно не обжечься.

Между тем, сообщается о временном отключении холодной воды. Оно произойдет в связи с промывкой магистральных водопроводных сетей, которую проводит АО «Ямалкоммунэнерго».

Холодная вода пропадет в 22-00 1 июля. Возобновится ее подача в 06-00 2 июля. Отключение произойдет по следующим адресам: проспект Ленинградский, в домах с № 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, а также в надымской гимназии и Надымском профессиональном колледже.

В этих домах и учреждениях, а также в соседних микрорайонах Надыма возможно ухудшение качества холодной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU