2019-07-01T10:19:33+03:00
Общество

В дома надымчан вернется горячая вода, но отключат холодную

Плановые работы закончились, начинается промывка водопроводных сетей
Анна Полякова
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В дома надымчан вернется горячая вода, но отключат холоднуюВ дома надымчан вернется горячая вода, но отключат холоднуюФото: Ольга Крыльцова
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Горячую воду в дома жителей Надыма дадут сегодня, 1 июля. Об этом сообщили в администрации Надымского района в понедельник.

Здесь пояснили, что в связи с окончанием плановых работ в течение сегодняшнего дня, речь идет о 1 июля, будет возобновлена подача горячего водоснабжения потребителям города Надыма. Горожан попросили быть внимательнее и случайно не обжечься.

Между тем, сообщается о временном отключении холодной воды. Оно произойдет в связи с промывкой магистральных водопроводных сетей, которую проводит АО «Ямалкоммунэнерго».

Холодная вода пропадет в 22-00 1 июля. Возобновится ее подача в 06-00 2 июля. Отключение произойдет по следующим адресам: проспект Ленинградский, в домах с № 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, а также в надымской гимназии и Надымском профессиональном колледже.

В этих домах и учреждениях, а также в соседних микрорайонах Надыма возможно ухудшение качества холодной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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