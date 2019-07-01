2019-07-01T10:02:03+03:00
Происшествия

Пуровские полицейские нашли в штанах земляка опасное зелье

Объем находки признали значительным размером
Анна Полякова
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Пуровские полицейские нашли в штанах земляка опасное зелье Фото: 89.мвд.рфПуровские полицейские нашли в штанах земляка опасное зелье Фото: 89.мвд.рф
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В Пуровском районе возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотического средства. Зелье нашли в машине 27-летнего жителя Тарко-Сале, а также в штанах у его пассажира.

Как рассказали в УМВД России по ЯНАО, 20 июня во время оперативных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Пуровскому району на трассе «Сургут - Салехард» задержали автомобиль «ВАЗ-217030». В пачке из-под сигарет, которая лежала в бардачке, правоохранители обнаружили комкообразное вещество темного цвета, предположительно наркотическое средство. В кармане штанов у одного из пассажиров обнаружили два фрагмента подобного вещества.

Данные вещества были направлены на экспертизу. В результате установлено, что это наркотическое средство общей массой 4,98 грамма - что являющееся значительным размером.

Подозреваемые ранее несудимые жители Тарко-Сале, водитель автомобиля 1992 года рождения и пассажир 1994 года рождения свою вину признают. Полицейские выяснили, что наркотики они приобрели через интернет, разделив его между собой. Хранили его для личного употребления, продавать не собирались.

С подозреваемых взяли обязательства о явке, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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