Новоуренгойцы теперь могут расплачиваться в автобусах банковскими картами

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-01T09:36:10+03:00

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Теперь во всех городских автобусных маршрутах Нового Уренгоя, включая районы Коротчаево и Лимбяяха, можно расплатиться банковской картой.

Пилотный проект по введению безналичной оплаты был запущен в декабре 2018 года на автобусном маршруте №1 «Север-Аэропорт». Ранее, как сообщили в администрации города, новоуренгойцы поддержали эту инициативу на портале «Живем на Севере». Более 86% высказали пожелание расплачиваться в автобусах не только наличкой.

Системой безналичной оплаты проезда пользуются во многих крупных городах России: в общественном транспорте можно расплачиваться банковской картой или специальными транспортными картами. Жители Нового Уренгоя отныне также могут выбрать удобный для них способ оплаты проезда – как наличными средствами, так и картой.

ИСТОЧНИК KP.RU