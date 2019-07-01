2019-07-01T09:09:53+03:00
Общество

На берегу Оби появился еще один мамонт

Митю создали из песка в День молодежи
Анна Горлач
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На берегу Оби появился еще один мамонт Фото: Администрация СалехардаНа берегу Оби появился еще один мамонт Фото: Администрация Салехарда
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Удивительные фигуры из песка появились на набережной реки Полябта в День молодежи, который в столице Ямала отмечался 29 июня. Пляж на время превратился в мастерскую. При этом скульпторами стали не только профессионалы, но и дети. Иногда и целые семьи трудились над своими шедеврами.

Фото: Администрация Салехарда

Фото: Администрация Салехарда

Как преображались горы песка и становились узнаваемыми фигурами – показали в соцсети участники мероприятия и пресс-служба города Салехард. Центральным изваянием стал Мамонт Митя. Аналогичная статуя стоит у переправы через Обь.

Фото: Администрация Салехарда

Фото: Администрация Салехарда

Как отметила заместитель главы администрации города по социальной политике Ирина Максимова, таких больших скульптур еще не было.

Профессионалы из Екатеринбурга работали над крупной песочной скульптурой, проводили мастер-класс, горожане в это время могли потренироваться в создании маленьких фигур.

Фото: Администрация Салехарда

Фото: Администрация Салехарда

В финале праздника награды получили не только участники фестиваля песочных скульптур, но и активная молодежь города. Как рассказали в мэрии, гостей также порадовало косплей-дефиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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