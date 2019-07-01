Пожар в Тарко-Сале уничтожил подъезд многоквартирника
Дом по улице Юбилейной в Тарко-Сале удалось спасти. Пожар в многоквартирнике произошел 29 июня. Сообщение о возгорании в единую диспетчерскую службу поступило в 22:57 часов.
В результате пожара из двенадцати квартир повреждена только одна на втором этаже. Также огня не выдержала внутренняя отделка первого подъезда. Второй подъезд не поврежден, жильцы вернулись в свои квартиры. Погибших нет. Погорельцы разъехались по родственникам и друзьям, маневренный фонд никому не понадобился, сообщили в ЕДДС Пуровского района.
В тушении пожара участвовало 73 пожарных, в распоряжении которых было 7 единиц техники. Рядом дежурили сотрудники полиция, медики и РСК Ямала.
В администрации Пуровского района состоялось заседание КЧС, на котором вместе с пострадавшими обсудили дальнейшие действия, в том числе и меры помощи, которую администрация сможет оказать жильцам сгоревшего дома.
ИСТОЧНИК KP.RU