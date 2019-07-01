СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-01T08:18:23+03:00

В Ноябрьске автомобилист сбил малыша на светофоре и скрылся Фото: Госавтоинспекция Ямала

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В Ноябрьске неизвестный водитель сбил двухлетнего малыша. ДТП случилось 30 июня года около 17 часов 00 минут на перекрестке улиц Мира и Ленина.

Как рассказали в Госавтоинспекции ЯНАО, автомобилист при повороте направо допустил наезд на пешеходов. Люди переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия ребенок получил травмы. Виновник ДТП после случившегося скрылся.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых два человека травмированы, в их числе ребёнок.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2293 зарегистрированных ДТП, погибли 14 человек и 251 травмирован, в их числе 31 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU