Ноябрьские школьники за уборку города получили по 13 тысяч рублей
Более 4 тысяч мешков, 260 покрышек и еще 280 единиц другого негабаритного мусора - результат работы первой смены трудовых отрядов главы Ноябрьска.
13 тысяч 500 рублей - такую сумму на руки по итогам проделанной работы получает каждый подросток. Всего за первую смену подзаработать и провести лето с пользой для города смогли 165 ребят.
Чистоту в городе наводили 15 трудовых и 1 вожатский отряды. За каждым закрепили определенный район города для уборки и благоустройства.
За серьезную работу ребят поблагодарил градоначальник Алексей Романов. В свой обеденный перерыв он присоединился к подросткам и принял участие в уборке участка возле мототрассы.
Как сообщили в администрации города, уже в июле к работе приступит вторая смена.
ИСТОЧНИК KP.RU