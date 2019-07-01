СЕГОДНЯ 07:07 2019-07-01T07:07:52+03:00

Ноябрьские школьники за уборку города получили по 13 тысяч рублей Фото: Администрация Ноябрьска

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Более 4 тысяч мешков, 260 покрышек и еще 280 единиц другого негабаритного мусора - результат работы первой смены трудовых отрядов главы Ноябрьска.

13 тысяч 500 рублей - такую сумму на руки по итогам проделанной работы получает каждый подросток. Всего за первую смену подзаработать и провести лето с пользой для города смогли 165 ребят.

Чистоту в городе наводили 15 трудовых и 1 вожатский отряды. За каждым закрепили определенный район города для уборки и благоустройства.

За серьезную работу ребят поблагодарил градоначальник Алексей Романов. В свой обеденный перерыв он присоединился к подросткам и принял участие в уборке участка возле мототрассы.

Как сообщили в администрации города, уже в июле к работе приступит вторая смена.

ИСТОЧНИК KP.RU