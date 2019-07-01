СЕГОДНЯ 06:06 2019-07-01T06:06:27+03:00

Погода на Ямале 1 июля: жаркий день в основном без осадков Фото: Анна Полякова

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 1 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +30 градусов, малооблачно, только утром пройдет небольшой дождь, а после обеда - солнечная погода. Ветер южный 5 м/с.

В Ноябрьске +25 градусов, ясно, ветер южный 4 м/с.

В Новом Уренгое +25 градусов, солнечно, южный ветер 7 м/с.

В Надыме +29 градусов, солнечно, ветер южный 6 м/с.

В Губкинском +25 градусов, солнечно, ветер южный 4 м/с.

В Тарко-Сале +24 градуса, ветер южный 3 м/с.

В Муравленко +25 градусов, солнечно, южный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +28 градусов, переменная облачно, в первой половине дня -дождь, юго-южный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU