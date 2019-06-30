Пьяного водителя из Лабытнангов отправят под суд
Автомобиль с нетрезвым 44-летним водителем сотрудники ГИБДД города Лабытнанги задержали 27 июня. При проверке документов выяснилось, что водительского удостоверения у него нет.
По информации УМВД Ямало-Ненецкого автономного округа, в апреле 2018 года нарушитель уже был лишен права управления транспортными средствами на срок 22 месяца за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Однако спустя год вновь совершил правонарушение.
По данному факту отделением дознания полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
ИСТОЧНИК KP.RU