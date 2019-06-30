2019-06-30T16:59:55+03:00
Происшествия

Пьяного водителя из Лабытнангов отправят под суд

Год назад он уже был лишён прав
Алена Кульмухаметова
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Пьяного водителя из Лабытнангов отправят под суд. Фото с сайта pixabay.comПьяного водителя из Лабытнангов отправят под суд. Фото с сайта pixabay.com
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Автомобиль с нетрезвым 44-летним водителем сотрудники ГИБДД города Лабытнанги задержали 27 июня. При проверке документов выяснилось, что водительского удостоверения у него нет.

По информации УМВД Ямало-Ненецкого автономного округа, в апреле 2018 года нарушитель уже был лишен права управления транспортными средствами на срок 22 месяца за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Однако спустя год вновь совершил правонарушение.

По данному факту отделением дознания полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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