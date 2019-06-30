2019-06-30T13:18:31+03:00
Общество

На Ямале вырастут тарифы за услуги ЖКУ

За мусор ямальцы будут платить также
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На Ямале вырастут тарифы за услуги ЖКУНа Ямале вырастут тарифы за услуги ЖКУФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

По информации департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямала с 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Оно происходит в соответствии с утвержденными на федеральном и региональном уровне ограничениями.

По закону предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по округу составляет два процента. Увеличение платы за ЖКУ составит примерно 43 рубля на человека в месяц. Речь идет о тарифах на водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроэнергию и газ. А вот за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами ямальцы будут платить в том же размере.

Утвержденные тарифы для населения размещены в разделе «Тарифы для населения» на сайте департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямала.

Ежемесячный мониторинг оплаты за коммунальные услуги в округе не выявил незаконных надбавок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьске стартовал мотокросс
В Лабытнангах задержан вор с кладбища
Погода на Ямале 30 июня: ветер тише и теплее
Губернатор Ямала поздравил изобретателей с профессиональным праздником
В Надыме закрыто движение транспорта по Набережной
В Лабытнангах полицейские раскрыли кражу мобильного телефона
В Губкинском стартовал третий байк-фестиваль «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 2019»
Погода на Ямале 29 июня: небольшие дожди и тепло
Мошенник выманил почти миллион рублей у новоуренгойки, мечтавшей заработать на бирже
Со второго полугодия тарифы на «коммуналку» на Ямале изменятся
Ямал и Курганская область договорились о сотрудничестве
В Салехарде на берегу Полябты обсудили готовность ко Дню Молодежи
Лабытнангские бюджетники получили сертификаты на покупку квартир
Виртуальные концертные залы откроются в семи городах Ямала
Ямальцев обманывают мошенники под видом Роспотребнадзора
Для Лабытнанги построят новый водопровод из Харпа
Новоуренгойскую детскую площадку после происшествия проверили общественники