На Ямале вырастут тарифы за услуги ЖКУ

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-30T13:18:31+03:00

За мусор ямальцы будут платить также

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По информации департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямала с 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Оно происходит в соответствии с утвержденными на федеральном и региональном уровне ограничениями.

По закону предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по округу составляет два процента. Увеличение платы за ЖКУ составит примерно 43 рубля на человека в месяц. Речь идет о тарифах на водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроэнергию и газ. А вот за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами ямальцы будут платить в том же размере.

Утвержденные тарифы для населения размещены в разделе «Тарифы для населения» на сайте департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямала.

Ежемесячный мониторинг оплаты за коммунальные услуги в округе не выявил незаконных надбавок.

ИСТОЧНИК KP.RU