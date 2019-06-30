В Ноябрьске стартовал мотокросс

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-30T11:59:17+03:00

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Ноябрьск очередной раз гостеприимно принимает участников третьего этапа чемпионата и первенства УрФО по суперкроссу. Он стартовал в полдень на мототрассе, улице Уренгойская. Накануне ноябрьскую трассу уже опробовали гонщики, которых приехало более 120. Среди спортсменов есть весьма титулованые.

- Опыт организации подобных соревнований в Ноябрьске колоссальный, - отмечает главный тренер мотоклуба "Газпромнефть" Владимир Андреев.

Добавим, что сегодня 30 июня, с девяти утра перекрыт проезд через путепровод. Напомним, здесь проходит капитальный ремонт дорожного полотна и не только. Объезд будет обеспечен через железнодорожные переезды на 210 км - районе ул.Рабочей и 216 км - район 14 проезда промышленной зоны. Как сообщают в отделе транспорта, энергетики, связи и эксплуатации дорог, проезд будет закрыт для автомобильного транспорта до 18 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU