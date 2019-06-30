СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-30T10:21:17+03:00

В Лабытнангах задержан вор с кладбища. Фото из открытых источников

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Две кражи с городского кладбища успели совершить злоумышленники всего за три дня.

По информации УМВД ХМАО-Югры,17 и 20 июня в полицию Лабытнанги поступили заявления о кражах металлических ограждений с территории городского кладбища.

Было установлено, что в период времени с июня 2018 года по 20 июня 2019 года, местный житель похитил два металлических ограждения с территории городского кладбища Лабытнанги.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель. Похищенное имущество сотрудниками полиции обнаружено и изъято.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину».

Вину в совершенном преступлении подозреваемый признает полностью. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU