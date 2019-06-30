В Лабытнангах задержан вор с кладбища
Две кражи с городского кладбища успели совершить злоумышленники всего за три дня.
По информации УМВД ХМАО-Югры,17 и 20 июня в полицию Лабытнанги поступили заявления о кражах металлических ограждений с территории городского кладбища.
Было установлено, что в период времени с июня 2018 года по 20 июня 2019 года, местный житель похитил два металлических ограждения с территории городского кладбища Лабытнанги.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель. Похищенное имущество сотрудниками полиции обнаружено и изъято.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину».
Вину в совершенном преступлении подозреваемый признает полностью. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU