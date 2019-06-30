Погода на Ямале 30 июня: ветер тише и теплее

СЕГОДНЯ 08:05 2019-06-30T08:05:06+03:00

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В Ямало-Ненецком автономном округе продолжается потепление. По данным синоптиков в воскресенье 30 июня на большей части округа стихнет ветер, продолжится потепление, местами прекратятся осадки. В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале переменная облачность, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём около +19 градусов. Ветер северный 3-8 метров в секунду. В Новом Уренгое и Надыме переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём около +21 градуса. Ветер юго-восточный 3-7 метров в секунду. В Тазовском и Красноселькупе ясно, без осадков. Температура воздуха днём около +18 градусов. Ветер северный 2-6 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, вечером небольшой дождь. Температура воздуха днём около +22 градусов. Ветер южный 10-16 метров в секунду.

В Мужах переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха около +21 градусов. Ветер южный 7-15 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность, днем небольшой дождь. Температура воздуха днём около +24 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU