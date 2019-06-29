Губернатор Ямала поздравил изобретателей с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 16:17 2019-06-29T16:17:30+03:00

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С Днём изобретателя и рационализатора поздравил ямальцев губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Профессионалы в этой сфере своим талантом, интеллектом и инициативностью вносят существенный вклад в развитие экономики округа, стараются, чтобы жизнь в регионе была комфортнее.

- Все масштабные инфраструктурные проекты на Ямале реализуются с научным сопровождением. Внедрение новейших технологий в энергетической и нефтегазовой сфере является для нас важной задачей. Ежегодно работники топливно-энергетического комплекса вносят рационализаторские предложения, большая часть которых активно внедряется в производство и обеспечивает экономический рост предприятий. Округ заключил соглашения с ведущими российскими институтами для реализации совместных научных проектов в области экологии, энергетики, цифровой экономики и современной инженерии, - сказал глава региона.

Дмитрий Артюхов выразил благодарность изобретателям и рационализаторам за добросовестный труд, преданность делу, вклад в социально-экономическое развитие Ямала и Отечества и пожелал здоровья и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU