В Надыме закрыто движение транспорта по Набережной

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-29T14:39:34+03:00

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В связи с началом строительно-монтажных работ по капитальному ремонту автодороги «Набережная им. С.А. Оруджева» с 29 июня по 1 сентября 2019 года движение транспорта по Набережной будет закрыто от улицы Щербины до улицы Рыжкова. Об этом сообщили в администрации Надыма.

Напомним, что в Надыме в этом году планируется выполнить большой объем по ремонту дорог. В городе будет отремонтировано около 13 километров дорожного полотна. Это, в том числе, кольцевая развязка, улицы Зверева, Набережная, Геологоразведчиков, Пионерская, Рыжкова, проезды №4 и 7, дорога к аэропорту.

Надымчанам в летний период придется непросто, ведь основные автомагистрали, которые давно требуют ремонта, будут на время закрыты для движения транспорта. Схемы организации движения по городу Надыму на время проведения ремонтных дорог размещены на сайте администрации Надымского района, а также в группе «Надым и Надымский район» в «ВК».

ИСТОЧНИК KP.RU