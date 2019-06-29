СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-29T13:18:27+03:00

В Лабытнангах полицейские раскрыли кражу мобильного телефона. Фото с сайта pixabay.com

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Заявление о краже мобильного телефона в дежурную часть полиции от 54-летней жительницы города Лабытнанги поступило 17 июня. Менее чем за две недели стражи порядка нашли вора.

Как сообщили в городской полиции, полицейские установили, что телефон из квартиры заявительницы исчез в период с 5 по 10 мая.

Вскоре была установлена личность подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Похищенный мобильный телефон сотрудниками полиции был обнаружен и изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества».

Вину в совершенном преступлении подозреваемый признает полностью. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU