В Лабытнангах полицейские раскрыли кражу мобильного телефона
Заявление о краже мобильного телефона в дежурную часть полиции от 54-летней жительницы города Лабытнанги поступило 17 июня. Менее чем за две недели стражи порядка нашли вора.
Как сообщили в городской полиции, полицейские установили, что телефон из квартиры заявительницы исчез в период с 5 по 10 мая.
Вскоре была установлена личность подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Похищенный мобильный телефон сотрудниками полиции был обнаружен и изъят.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества».
Вину в совершенном преступлении подозреваемый признает полностью. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке.
ИСТОЧНИК KP.RU