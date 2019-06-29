СЕГОДНЯ 09:21 2019-06-29T09:21:25+03:00

В Губкинском стартовал третий байк-фестиваль «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 2019». Фото с сайта администрации города Губкинский

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Жителей Губкинского в течение двух дней ожидает незабываемое зрелище: фестиваль байкеров.

По информации организаторов, он пройдёт в зоне отдыха города Губкинский. Вход на поляну - 700 рублей. С мотоцикла (с пассажиром или без) - 700 рублей.

В программе третьего байк-фестиваля «Цепная реакция-2019» сегодня проезд колонны мотоциклистов по улицам города, посещение памятника «Первопроходцам». В 14.30 горожане могут принять участие в фотосессии. А в 17.00 открывается официальная часть вечера. Ожидается выступления группы «Сумерки», выступления группы «ПЕГАС с программой «RAMMSTEIN», Танцевальное шоу 18+ и конкурсы. Закрытие фестиваля состоится 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU