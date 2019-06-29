СЕГОДНЯ 06:21 2019-06-29T06:21:22+03:00

Погода на Ямале 29 июня: небольшие дожди и тепло. Фото с сайта pixabay.com

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В субботу 29 июня в Ямало-Ненецком автономном округе продолжится потепление, ожидается переменная облачность, умеренный ветер и редкие дожди.

Так, по данным синоптиков, в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +17 градусов. Ветер северный 3-9 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме переменная облачность, дождь, гроза. Температура воздуха днём около +18 градусов. Ветер западный 3-9 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +16 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +20 градусов. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду.

В Мужах переменная облачность, днем небольшой дождь. Температура воздуха около +22 градусов. Ветер южный 4-8 метров в секунду.

В Яр-Сале малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +22 градусов. Ветер западный 3-7 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU