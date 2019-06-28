Мошенник выманил почти миллион рублей у новоуренгойки, мечтавшей заработать на бирже

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-28T16:08:51+03:00

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Жертвой обмана на 900 000 рублей стала местная женщина. В полиции, куда обратилась 28 июня, она рассказал, как неизвестный злоупотребил ее доверием.

Выяснилось, что 7 июня с ней связался неизвестный мужчина и предложил заработать деньги на биржевых торгах. Он пояснил, что для этого необходимо скачать приложение на мобильное устройство и зарегистрироваться в нем. После регистрации женщина совершала ряд операций под его руководством. Тогда с ее банковской карты и ушли деньги.

Наказанием за такое мошенничество может стать лишение свободы сроком до шести лет, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не совершать какие-либо действия под руководством неизвестных лиц через банкоматы, а также со своей банковской картой и через различные приложения в мобильных устройствах.

ИСТОЧНИК KP.RU