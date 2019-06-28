Со второго полугодия тарифы на «коммуналку» на Ямале изменятся

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-28T15:23:38+03:00

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На Ямале с 1 июля подорожают коммунальные услуги. Как сообщили в правительстве ЯНАО, предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за «коммуналку» в среднем по округу составит 2,0% (к январю 2019 г.).

Увеличение платы за ЖКУ составит примерно 43 рубля на человека в месяц. Речь идёт о тарифах на водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроэнергию и газ. А вот за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ямальцы будут платить в том же размере.

В департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО отметили, что доля расходов ямальцев по оплате коммунальных услуг от полного тарифа в среднем по округу составляет в среднем 31,7%. Округ доплачивает ресурсоснабжающим организациям за каждого человека в среднем более 2 тысяч рублей в месяц, с учётом того, что в малых населённых пунктах сумма выше. Так, в селе Гыда, например, доплачивается до полной стоимости тарифа более 22 тысяч рублей в месяц.

Для адресной поддержки жителей Ямала по оплате ЖКУ в окружном бюджете предусмотрены соответствующие средства, за которыми могут обратиться семьи, плата за ЖКУ у которых превышает 15% от совокупного дохода семьи (федеральный стандарт доли на оплату ЖКУ в совокупном бюджете семьи составляет 22%, а региональный – 15%).

Кроме того, льготным категориям граждан компенсируют оплаты ЖКУ в размере от 50% до 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU