2019-06-28T15:02:45+03:00
Общество

Ямал и Курганская область договорились о сотрудничестве

Регионы будут укреплять социальные, экономические и промышленные связи
Анна Полякова
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Ямал и Курганская область договорились о сотрудничестве Фото: yanao.ruЯмал и Курганская область договорились о сотрудничестве Фото: yanao.ru
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Ямал и Курганская область укрепляют социальное, экономическое и промышленное сотрудничество. Соответствующее соглашение между регионами подписали 28 июня губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и исполняющий обязанности главы Курганской области Вадим Шумков.

Кроме того, они согласовали программу мероприятий до 2024 года. Документы продолжают взаимодействие между регионами, которое длится с 1998 года.

Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, по некоторым пунктам соглашения уже есть конкретные решения.

– Будем помогать курганским товаропроизводителям выходить на рынок округа. В некоторых нишах, в том числе в сфере производства нефтегазового оборудования, есть хорошие наработки, - подчеркнул глава региона.

Соглашение предусматривает развитие поставок на Ямал специализированной дорожной и пожарной техники, сельскохозяйственной продукции, участие производителей в выставках и ярмарках, организацию бизнес-миссий.

Обсуждаются также проекты в строительной сфере, в частности, продолжится практика привлечения стройотрядов Зауралья на Ямал. Северяне по-прежнему смогут проходить лечение в центре Илизарова, специалисты которого будут проводить выездные консультации в округе.

Отдельное направление сотрудничества – укрепление военно-шефских связей с войсковыми частями и патриотическое воспитание молодежи.

В рамках соглашения будут реализованы совместные проекты в сферах образования, культуры, социальной защиты, организации летнего отдыха и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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