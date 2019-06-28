2019-06-28T14:36:40+03:00
Общество

В Салехарде на берегу Полябты обсудили готовность ко Дню Молодежи

Горожан ждет много сюрпризов
Анна Полякова
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В Салехарде на берегу Полябты обсудили готовность ко Дню Молодежи Фото: salekhard.orgВ Салехарде на берегу Полябты обсудили готовность ко Дню Молодежи Фото: salekhard.org
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В Салехарде 29 июня отметят День молодежи. Накануне праздника состоялся завершающий организационный комитет.

Центральная площадка будет на берегу реки Полябта. Там пройдут основные торжественные мероприятия. В 13.00 начнут работу тематические площадки и мастер-классы. Торжественное открытие праздника будет в 15.00.

Горожан ждет много сюрпризов – выступление местных и приезжий артистов, украшенные корабли пройдут по реке. а город украсят песочные скульптуры.

Как отметила заместитель главы администрации города по социальной политике Ирина Максимова, таких больших скульптур еще не было. У людей, пришедших на праздник, будет возможность самим их построить. Профессионалы будут делать большую песочную скульптуру, проводить мастер-класс, горожане смогут потренироваться в создании маленьких скульптур.

Кроме того, горожан ждет масса спортивных мероприятий – соревнования по мини-футболу, стритболу и волейболу. На центральной площади города проведут праздничную зарядка и забег.

В 13.00 стартуют соревнования на роллер-дроме по ул. Ямальской, где ребята будут показывать мастер-классы по экстремальным видам спорта. Спортивные мероприятия будут проходить и на центральной площадке праздника – перетягивание каната, соревнования по пляжному волейболу.

Стоит отметить, что в этом году впервые горожане могли сами принять участие в составлении программы праздника. Свои идеи о желаемых мероприятиях они могли предложить на портале «Живем на Севере». Было предложены всего 4 идеи, все идеи взяты в реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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