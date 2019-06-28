Лабытнангские бюджетники получили сертификаты на покупку квартир

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-28T14:08:50+03:00

Всего принято 18 заявлений от претендентов на участие в программе 2019 года

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Жителям Лабытнанги из числа работников бюджетной сферы вручили свидетельства на предоставление соцвыплат для приобретение благоустроенных квартир. Всего принято 18 заявлений от претендентов на участие в программе 2019 года. И вот 14 семей получают господдержку на решение жилищных вопросов.

Как рассказали в администрации города, новая жилищная программа адресована учителям, врачам, социальным работникам, работникам учреждений культуры, физкультуры и спорта, сферы занятости населения, молодежной политики и туризма.

- Речь идёт о компенсации в размере 40% стоимости нового жилья. Средний размер выплаты на семью из трёх человек составит примерно 1,2 млн. рублей. Общий объём финансирования программы позволит за три года приобрести жильё на Ямале двум тысячам специалистов, – подчеркивает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Средства могут быть потрачены на приобретение жилья или уплату первоначального взноса при получении жилищного займа также на покупку жилого помещения, но только на первичном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU