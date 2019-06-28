Виртуальные концертные залы откроются в семи городах Ямала

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-28T13:45:59+03:00

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В семи городах Ямала появятся виртуальные концертные залы. В Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме они откроются уже в 2019 году. В дальнейшем — в Губкинском, Тарко-Сале, Лабытнанги и Муравленко. -Новшество в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Культура».

- Показы виртуального концертного зала осуществляются в автономном округе с 2015 года, с этого времени идут трансляции концертных программ в зале культурно-делового центра города Салехарда, — сообщил директор Департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

Он уточнил, что в 2019 году виртуальные концертные залы будут открыты на базе детских школ искусств. В окружном бюджете предусмотрено 4 млн руб. на закупку необходимого оборудования для работы виртуальных концертных залов в городах Ноябрьске и Новом Уренгое. За счет средств федеральной субсидии в размере 5,6 млн руб. будет оснащен виртуальный концертный зал в городе Надыме.

По его словам, на данный момент основу контента виртуального концертного зала на Ямале составляют программы Московской филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU