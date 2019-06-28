2019-06-28T13:29:50+03:00
Общество

Ямальцев обманывают мошенники под видом Роспотребнадзора

Предпринимателей просят проявить бдительность
Анна Полякова
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На Ямале участились случаи мошенничества от лица мнимых сотрудников Роспотребнадзора. Аферисты настойчиво продают печатную нормативную документацию для оформления «Уголка потребителя».

Некоторым доверчивым северянам он также предлагают приобрести платные консультации, чтобы избежать последствий предстоящих проверок со стороны надзорных органов.

В администрации Салехарда предупреждают, что так действуют только мошенники. Руководство города просит предпринимателей проявлять бдительность и внимание и не поддаваться на уловки аферистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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