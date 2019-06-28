2019-06-28T14:11:15+03:00
Общество

Для Лабытнанги построят новый водопровод из Харпа

Глава Ямала на совещании Минприроды рассказал о реализации нацпроекта «Экология»
Анна Полякова
Поделиться:
Для Лабытнанги построят новый водопровод из Харпа Фото: yanao.ruДля Лабытнанги построят новый водопровод из Харпа Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Новый водопровод из Харпа позволит снабдить жителей Лабытнанги чистой водой из реки Собь. Уже принято решение о его строительстве. Об этом губарнатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил на совещание по реализации нацпроекта «Экология», где представил ситуацию в округе. Мероприятие под председательством министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина состоялось 28 июня в Кургане.

На Ямале реализуется три региональных проекта в рамках национального. Один из них «Чистая вода», в ходе которого проведена оценка состояния систем водоснабжения округа. Глава региона рассказал, что проблема остро стоит в городе Лабытнанги. Летом 2019 года будет принята программа по повышению качества воды.

Проект «Сохранение лесов» предполагает восстановление пострадавших от пожаров территорий, закупку специализированной пожарной техники, организацию авиационных работ по тушению пожаров.

Активная работа в округе идёт по формированию системы обращения с коммунальными отходами. До конца 2019 года с учетом общественных обсуждений будет подготовлена территориальная схема, которая определит, какие объекты будут созданы в регионе.

Еще два проекта Ямал реализует самостоятельно. Это очистка русел 6 рек и прибрежных территорий. Общая площадь реабилитированных водных объектов к концу 2024 году составит 89 гектаров.

Второй проект – «Чистая страна» - предполагает ликвидацию несанкционированных свалок. До 2024 года планируется расчистить 341 такой объект в населённых пунктах и лесных массивах, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лабытнангские бюджетники получили сертификаты на покупку квартир
Виртуальные концертные залы откроются в семи городах Ямала
Ямальцев обманывают мошенники под видом Роспотребнадзора
Новоуренгойскую детскую площадку после происшествия проверили общественники
В Тазовском районе завели дело о мошенничестве при капремонте
Ямальцев в Тюмени учат эффективно решать вопросы в сфере национальных отношений
Отремонтированную в Салехарде дорогу принимали общественники
Таркосалинскую молодежь ждет феерический праздник
Сбербанк примет участие в первой выставке недвижимости «Дом Экспо» в Тюмени
Тазовчанин, пинавший полицейского в магазине, ждет суда
Разгулявшихся в Ноябрьске медведей застрелили
В Пуровском районе число злоупотребляющих наркотиками возросло на 17 процентов
Ямальским многодетным семья будут возмещать расходы на отдых заранее
ДТП в Новом Уренгое: водители иномарок получили травмы
Пропавших в пуровской тундре детей нашли в десяти километрах от стойбища
В Лабытнанги задержали мужчину за кражу телефона стоимостью 100 тысяч рублей
Погода на Ямале 28 июня: потеплеет до +20 градусов
В Надымском районе мониторить природные пожары будет «Лесохранитель»
Ямальские участники «Утра» представили губернатору свои идеи по развитию округа
Любителя пьяной езды из Пуровского района отправили в колонию
Безработный тракосалинец хотел обогатиться, обчистив баржу
Ямальцы пройдут в «Купальскую ночь» по кладбищам
Более 200 тазовских детей отдохнут на курортах России
В аэропорт Нового Уренгоя поступило спасательное оборудование