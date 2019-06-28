Для Лабытнанги построят новый водопровод из Харпа

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-28T14:11:15+03:00

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Новый водопровод из Харпа позволит снабдить жителей Лабытнанги чистой водой из реки Собь. Уже принято решение о его строительстве. Об этом губарнатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил на совещание по реализации нацпроекта «Экология», где представил ситуацию в округе. Мероприятие под председательством министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина состоялось 28 июня в Кургане.

На Ямале реализуется три региональных проекта в рамках национального. Один из них «Чистая вода», в ходе которого проведена оценка состояния систем водоснабжения округа. Глава региона рассказал, что проблема остро стоит в городе Лабытнанги. Летом 2019 года будет принята программа по повышению качества воды.

Проект «Сохранение лесов» предполагает восстановление пострадавших от пожаров территорий, закупку специализированной пожарной техники, организацию авиационных работ по тушению пожаров.

Активная работа в округе идёт по формированию системы обращения с коммунальными отходами. До конца 2019 года с учетом общественных обсуждений будет подготовлена территориальная схема, которая определит, какие объекты будут созданы в регионе.

Еще два проекта Ямал реализует самостоятельно. Это очистка русел 6 рек и прибрежных территорий. Общая площадь реабилитированных водных объектов к концу 2024 году составит 89 гектаров.

Второй проект – «Чистая страна» - предполагает ликвидацию несанкционированных свалок. До 2024 года планируется расчистить 341 такой объект в населённых пунктах и лесных массивах, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU