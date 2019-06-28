Новоуренгойскую детскую площадку после происшествия проверили общественники

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-28T12:53:16+03:00

В ходе флешмоба расклеили на игровых комплексах инструкции по их эксплуатации

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Инициативная группа представителей власти Нового Уренгоя и общественников 27 июня побывала на площадке «Виадук». После происшествия на сломанной карусели здесь состоялся флеш-моб «Чужих детей не бывает. Вместе сможем».

Активисты оценили работы, которые были проведены после случившегося на детском игровом комплексе в прошлые выходные. Специалисты «Управления муниципального хозяйства» сделали ревизию игровых зон, отремонтировали опасные элементы, обозначили зоны для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе флешмоба расклеили на игровых комплексах яркие и понятные инструкции по их эксплуатации. Родители должны отвечать за безопасность своих детей во время прогулки, следить за ними, объяснять правила пользования спортивными и игровыми комплексами. На скейтодроме, например, можно кататься только в случае наличия защитного обмундирования. В администрации города просят сообщать о неисправности детских игровых комплексов.

- Если при вас портят имущество детских площадок, не проходите мимо – сделайте замечание, - обратились сотрудники мэрии к горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU