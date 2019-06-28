2019-06-28T12:53:16+03:00
Общество

Новоуренгойскую детскую площадку после происшествия проверили общественники

В ходе флешмоба расклеили на игровых комплексах инструкции по их эксплуатации
Анна Полякова
Поделиться:
Новоуренгойскую детскую площадку после происшествия проверили общественникиНовоуренгойскую детскую площадку после происшествия проверили общественники
Изменить размер текста:

Инициативная группа представителей власти Нового Уренгоя и общественников 27 июня побывала на площадке «Виадук». После происшествия на сломанной карусели здесь состоялся флеш-моб «Чужих детей не бывает. Вместе сможем».

Активисты оценили работы, которые были проведены после случившегося на детском игровом комплексе в прошлые выходные. Специалисты «Управления муниципального хозяйства» сделали ревизию игровых зон, отремонтировали опасные элементы, обозначили зоны для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе флешмоба расклеили на игровых комплексах яркие и понятные инструкции по их эксплуатации. Родители должны отвечать за безопасность своих детей во время прогулки, следить за ними, объяснять правила пользования спортивными и игровыми комплексами. На скейтодроме, например, можно кататься только в случае наличия защитного обмундирования. В администрации города просят сообщать о неисправности детских игровых комплексов.

- Если при вас портят имущество детских площадок, не проходите мимо – сделайте замечание, - обратились сотрудники мэрии к горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лабытнангские бюджетники получили сертификаты на покупку квартир
Виртуальные концертные залы откроются в семи городах Ямала
Ямальцев обманывают мошенники под видом Роспотребнадзора
Для Лабытнанги построят новый водопровод из Харпа
В Тазовском районе завели дело о мошенничестве при капремонте
Ямальцев в Тюмени учат эффективно решать вопросы в сфере национальных отношений
Отремонтированную в Салехарде дорогу принимали общественники
Таркосалинскую молодежь ждет феерический праздник
Сбербанк примет участие в первой выставке недвижимости «Дом Экспо» в Тюмени
Тазовчанин, пинавший полицейского в магазине, ждет суда
Разгулявшихся в Ноябрьске медведей застрелили
В Пуровском районе число злоупотребляющих наркотиками возросло на 17 процентов
Ямальским многодетным семья будут возмещать расходы на отдых заранее
ДТП в Новом Уренгое: водители иномарок получили травмы
Пропавших в пуровской тундре детей нашли в десяти километрах от стойбища
В Лабытнанги задержали мужчину за кражу телефона стоимостью 100 тысяч рублей
Погода на Ямале 28 июня: потеплеет до +20 градусов
В Надымском районе мониторить природные пожары будет «Лесохранитель»
Ямальские участники «Утра» представили губернатору свои идеи по развитию округа
Любителя пьяной езды из Пуровского района отправили в колонию
Безработный тракосалинец хотел обогатиться, обчистив баржу
Ямальцы пройдут в «Купальскую ночь» по кладбищам
Более 200 тазовских детей отдохнут на курортах России
В аэропорт Нового Уренгоя поступило спасательное оборудование