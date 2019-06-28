2019-06-28T12:07:27+03:00
Происшествия

В Тазовском районе завели дело о мошенничестве при капремонте

1,063 млн. рублей подрядчик вернул
Анна Полякова
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В Тазовском районе подрядчику выплатили деньги за работы по капремонту, которые он не выполнил. Таким обстоятельством заинтересовалась прокуратура.

По сообщению ведомства, заказчик, получивший от структурного подразделения администрации района субсидию на капитальный ремонт домов, а также предприятие, осуществлявшее строительный контроль, нарушили закон об обеспечении проведения капитального ремонта в полном объеме и в установленные сроки.

В результате 1,063 млн. рублей, необоснованно оплаченные за не выполненные работы, подрядчик вернул. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственный орган возбудил и расследует уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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