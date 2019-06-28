Ямальцев в Тюмени учат эффективно решать вопросы в сфере национальных отношений

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-28T11:21:26+03:00

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Ямальские специалисты в сфере национальной политики получают новый уровень знаний и компетенций на семинаре для представителей УрФО. Обучающий курс «Реализация государственной национальной политики в субъектах РФ» проходит в Тюмени.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, это часть проекта, проводимого Федеральным агентством по делам национальностей и Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова.

Ведущие профессора МГУ, известные ученые и эксперты знакомят ямальских специалистов и общественников с новейшими тенденциями и исследованиями в сфере межнациональных отношений, с вопросами конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики.

Ямал - многонациональный регион, где в мире и согласии проживают представители 128 национальностей и народностей. Одной из важных задач для региона является сохранение этноконфессиональной устойчивости. Грамотное управление в этой области предполагает и стабильную общественно-политическую ситуацию, а значит, и высокие темпы социально-экономического развития региона.

Обучение будет способствовать раскрытию кадрового потенциала ямальских специалистов и эффективному решению вопросов в сфере национальных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU