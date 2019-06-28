2019-06-28T11:03:01+03:00
Общество

Отремонтированную в Салехарде дорогу принимали общественники

До конца лета будет отремонтировано девять километров улично-дорожной сети ямальской столицы
Анна Полякова
Поделиться:
Отремонтированную в Салехарде дорогу принимали общественники Фото: Администрация СалехардаОтремонтированную в Салехарде дорогу принимали общественники Фото: Администрация Салехарда
Изменить размер текста:

В Салехарде на улице Свердлова закончены ремонтные работы. Новый асфальт, разметка, парковки, дорожники сдали объект в срок. Принимали обновленную дорогу не только представители администрации города как заказчик, но и общественники.

- Для нас, общественников важно, чтобы дорога оставалась в таком состоянии не один год, учитывая те финансовые объемы, потраченные на ремонт, - отмечает сопредседатель общественного штаба ОНФ в ЯНАО, председатель общественной палаты ЯНАО, Дмитрий Заякин.

В местных климатических условиях отлично зарекомендовала себя технология укладки верхнего слоя ЩМА – щебеночно-маститный асфальтобетон. Первые работы по данной технологии были выполнены в 2013 году, до сих пор дороги находятся в нормативном состоянии, не требуют ремонта и каких-либо вложений.

- Учитывая обращения граждан и тот факт, что это одна из центральных улиц города было принято решение провести ремонт данного участка. Гарантийные сроки на верхний слой - три года, с нашей стороны будет осуществляться ежегодный контроль за состоянием дорожного полотна, - говорит заместитель гендиректора МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Степан Федченко.

Всего в рамках нацпроекта в 2019 году в Салехарде запланировано отремонтировать 9 автодорог, это порядка четырех километров и еще три дороги в рамках дополнительного финансирования, также около четырех километров. Отдельно улица Комсомольская - еще километр. Итого девять километров улично-дорожной сети будет отремонтировано до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лабытнангские бюджетники получили сертификаты на покупку квартир
Виртуальные концертные залы откроются в семи городах Ямала
Ямальцев обманывают мошенники под видом Роспотребнадзора
Для Лабытнанги построят новый водопровод из Харпа
Новоуренгойскую детскую площадку после происшествия проверили общественники
В Тазовском районе завели дело о мошенничестве при капремонте
Ямальцев в Тюмени учат эффективно решать вопросы в сфере национальных отношений
Таркосалинскую молодежь ждет феерический праздник
Сбербанк примет участие в первой выставке недвижимости «Дом Экспо» в Тюмени
Тазовчанин, пинавший полицейского в магазине, ждет суда
Разгулявшихся в Ноябрьске медведей застрелили
В Пуровском районе число злоупотребляющих наркотиками возросло на 17 процентов
Ямальским многодетным семья будут возмещать расходы на отдых заранее
ДТП в Новом Уренгое: водители иномарок получили травмы
Пропавших в пуровской тундре детей нашли в десяти километрах от стойбища
В Лабытнанги задержали мужчину за кражу телефона стоимостью 100 тысяч рублей
Погода на Ямале 28 июня: потеплеет до +20 градусов
В Надымском районе мониторить природные пожары будет «Лесохранитель»
Ямальские участники «Утра» представили губернатору свои идеи по развитию округа
Любителя пьяной езды из Пуровского района отправили в колонию
Безработный тракосалинец хотел обогатиться, обчистив баржу
Ямальцы пройдут в «Купальскую ночь» по кладбищам
Более 200 тазовских детей отдохнут на курортах России
В аэропорт Нового Уренгоя поступило спасательное оборудование