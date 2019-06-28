Отремонтированную в Салехарде дорогу принимали общественники

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-28T11:03:01+03:00

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В Салехарде на улице Свердлова закончены ремонтные работы. Новый асфальт, разметка, парковки, дорожники сдали объект в срок. Принимали обновленную дорогу не только представители администрации города как заказчик, но и общественники.

- Для нас, общественников важно, чтобы дорога оставалась в таком состоянии не один год, учитывая те финансовые объемы, потраченные на ремонт, - отмечает сопредседатель общественного штаба ОНФ в ЯНАО, председатель общественной палаты ЯНАО, Дмитрий Заякин.

В местных климатических условиях отлично зарекомендовала себя технология укладки верхнего слоя ЩМА – щебеночно-маститный асфальтобетон. Первые работы по данной технологии были выполнены в 2013 году, до сих пор дороги находятся в нормативном состоянии, не требуют ремонта и каких-либо вложений.

- Учитывая обращения граждан и тот факт, что это одна из центральных улиц города было принято решение провести ремонт данного участка. Гарантийные сроки на верхний слой - три года, с нашей стороны будет осуществляться ежегодный контроль за состоянием дорожного полотна, - говорит заместитель гендиректора МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Степан Федченко.

Всего в рамках нацпроекта в 2019 году в Салехарде запланировано отремонтировать 9 автодорог, это порядка четырех километров и еще три дороги в рамках дополнительного финансирования, также около четырех километров. Отдельно улица Комсомольская - еще километр. Итого девять километров улично-дорожной сети будет отремонтировано до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU