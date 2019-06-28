Таркосалинскую молодежь ждет феерический праздник

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-28T10:49:16+03:00

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29 июня таркосалинцы и гости райцентра отметят День молодежи. Праздничные мероприятия начнутся в Парке здоровья. Здесь с 11 до 13 часов будут ждать всех желающих, не зависимо от возраста, на фитнес-площадках и в йога-зоне.

Как рассказали в администрации города, участникам будет предложена дегустация фруктово-овощных смузи. Там же откроется регистрация участников на розыгрыш ценных призов. Для участия в лотерее необходимо будет предъявить паспорт и получить маршрутный лист.

В 14 часов празднование переместится на площадь молодежного центра «Апельсин». Участникам мероприятия предложат поучаствовать спортивно-развлекательной игре «Лазертаг», состязаниях на велодроме, батуте и других спортивных конкурсах, благотворительной ярмарке-выставке изделий, созданных своими руками «Garage Sale» и Фуд-корте.

Для любителей фотографий предусмотрена фотозона «На газоне», а для любителей яркого образа – аквагримм.

Вечерние события пройдут на площади культурно-спортивного комплекса «Геолог» с 19 до 23 часов. Перед зрителями выступят приглашенные музыканты и диджеи из Челябинска, Тюмени и Санкт-Петербурга. Завершится мероприятие фестивалем красок, розыгрышем лотереи и подведением итогов на лучшее фото или видео, сделанное во время праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU