2019-06-28T10:31:29+03:00
Происшествия

Тазовчанин, пинавший полицейского в магазине, ждет суда

Дебоширу грозит 5 лет тюрьмы
Анна Полякова
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Тазовчанин, пинавший полицейского в магазине, ждет судаТазовчанин, пинавший полицейского в магазине, ждет судаФото: Ольга Крыльцова
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В Тазовском перед судом предстанет 20-летний мужчина, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, инцидент произошел 10 мая в селе Антипаюта. Пьяный местный житель матерился в магазине и провоцировал конфликт с присутствующими там. Прибывший по вызову сотрудник полиции потребовал угомониться. Но неадекватный молодой человек не собирался успокаиваться и в гневе пнул полицейского несколько раз в живот, нецензурно оскорбляя.

Теперь судьбу дебошира решит суд. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу. К слову, наказание за преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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