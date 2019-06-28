Разгулявшихся в Ноябрьске медведей застрелили

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-28T10:16:29+03:00

Дикари в последнее время зачастили в город

Изменить размер текста: A A

Медведей, бродивших в окрестностях Ноябрьска, пришлось застрелить. Такое решение окружной департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса принял в связи с угрозой жизни и здоровью людей.

Выяснилось, что гуляли на окраинах города пара годовалых медвежат, которые в последнее время довольно часто становились звездами интернета. Они выходили к людям, ворошили мусорные контейнеры в поисках еды, за которой не нужно охотиться.

Напомним, ноябряне, обсуждая в соцсетях повадки опасного зверя и не всегда правильное поведение повстречавших его людей, были не на шутку напуганы.

Власти города сообщали, что ситуация с диким зверем на контроле. Службы на постоянной основе выезжали на места, где медведей видели чаще всего. Диких зверей пытались отпугнуть и заставить его уйти подальше в тайгу. Градоначальник поручал пересмотреть графики очистки придорожных мусорных контейнеров.

Один из последних роликов, который появился в сети, удивил беспечностью преследовавших косолапого. Медвежонок штурмовал мусорку. Люди, заметившие дикаря, подходили к нему на достаточно близкое расстояние и разговаривали с ним. За кадром то и дело слышалось, что зверь может и наброситься. Тем не менее, он, не обращая внимания на съемку, схватил пакет с едой и умчался лес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Назовем его Винни и пропишем в Ноябрьске": горожане решили приютить зачастившего к ним медведя

Соцсети Ноябрьска вновь пестрят сообщениями о прогулке медведя в окрестностях города. Очевидцы публикуют фото и видео нежданных встреч с косолапым. Можно уже короткометражные фильмы снимать «Миха в Ноябрьске», - шутят местные жители… (подробнее).

Власти Ноябрьска просят горожан не оказывать медвежью услугу косолапым

В Ноябрьске провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом для экстренной встречи стали частые визиты бурого медведя… (подробнее).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/717197" frameborder="0"></iframe> Медведь-мусорщик в Ноябрьске.

ИСТОЧНИК KP.RU