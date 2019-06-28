Разгулявшихся в Ноябрьске медведей застрелили
Медведей, бродивших в окрестностях Ноябрьска, пришлось застрелить. Такое решение окружной департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса принял в связи с угрозой жизни и здоровью людей.
Выяснилось, что гуляли на окраинах города пара годовалых медвежат, которые в последнее время довольно часто становились звездами интернета. Они выходили к людям, ворошили мусорные контейнеры в поисках еды, за которой не нужно охотиться.
Напомним, ноябряне, обсуждая в соцсетях повадки опасного зверя и не всегда правильное поведение повстречавших его людей, были не на шутку напуганы.
Власти города сообщали, что ситуация с диким зверем на контроле. Службы на постоянной основе выезжали на места, где медведей видели чаще всего. Диких зверей пытались отпугнуть и заставить его уйти подальше в тайгу. Градоначальник поручал пересмотреть графики очистки придорожных мусорных контейнеров.
Один из последних роликов, который появился в сети, удивил беспечностью преследовавших косолапого. Медвежонок штурмовал мусорку. Люди, заметившие дикаря, подходили к нему на достаточно близкое расстояние и разговаривали с ним. За кадром то и дело слышалось, что зверь может и наброситься. Тем не менее, он, не обращая внимания на съемку, схватил пакет с едой и умчался лес.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"Назовем его Винни и пропишем в Ноябрьске": горожане решили приютить зачастившего к ним медведя
Соцсети Ноябрьска вновь пестрят сообщениями о прогулке медведя в окрестностях города. Очевидцы публикуют фото и видео нежданных встреч с косолапым. Можно уже короткометражные фильмы снимать «Миха в Ноябрьске», - шутят местные жители… (подробнее).
Власти Ноябрьска просят горожан не оказывать медвежью услугу косолапым
В Ноябрьске провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом для экстренной встречи стали частые визиты бурого медведя… (подробнее).
Медведь-мусорщик в Ноябрьске.
ИСТОЧНИК KP.RU