2019-06-28T10:16:29+03:00
Общество

Разгулявшихся в Ноябрьске медведей застрелили

Дикари в последнее время зачастили в город
Анна Полякова
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Разгулявшихся в Ноябрьске медведей застрелили Фото: pixabay.comРазгулявшихся в Ноябрьске медведей застрелили Фото: pixabay.com
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Медведей, бродивших в окрестностях Ноябрьска, пришлось застрелить. Такое решение окружной департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса принял в связи с угрозой жизни и здоровью людей.

Выяснилось, что гуляли на окраинах города пара годовалых медвежат, которые в последнее время довольно часто становились звездами интернета. Они выходили к людям, ворошили мусорные контейнеры в поисках еды, за которой не нужно охотиться.

Напомним, ноябряне, обсуждая в соцсетях повадки опасного зверя и не всегда правильное поведение повстречавших его людей, были не на шутку напуганы.

Власти города сообщали, что ситуация с диким зверем на контроле. Службы на постоянной основе выезжали на места, где медведей видели чаще всего. Диких зверей пытались отпугнуть и заставить его уйти подальше в тайгу. Градоначальник поручал пересмотреть графики очистки придорожных мусорных контейнеров.

Один из последних роликов, который появился в сети, удивил беспечностью преследовавших косолапого. Медвежонок штурмовал мусорку. Люди, заметившие дикаря, подходили к нему на достаточно близкое расстояние и разговаривали с ним. За кадром то и дело слышалось, что зверь может и наброситься. Тем не менее, он, не обращая внимания на съемку, схватил пакет с едой и умчался лес.

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Соцсети Ноябрьска вновь пестрят сообщениями о прогулке медведя в окрестностях города. Очевидцы публикуют фото и видео нежданных встреч с косолапым. Можно уже короткометражные фильмы снимать «Миха в Ноябрьске», - шутят местные жители… (подробнее).

Власти Ноябрьска просят горожан не оказывать медвежью услугу косолапым

В Ноябрьске провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом для экстренной встречи стали частые визиты бурого медведя… (подробнее).

Медведь-мусорщик в Ноябрьске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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