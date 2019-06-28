В Пуровском районе число злоупотребляющих наркотиками возросло на 17 процентов

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-28T09:29:50+03:00

Их возраст от 18 до 35 лет

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В Пуровском районе состоящих на учете с диагнозом «наркомания» стало меньше на 6%. В тоже время количество злоупотребляющих выросло на 17 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучили на очередном заседании антинаркотической комиссии.

- Под наблюдением с диагнозом "наркомания" находятся 63 человека, злоупотребляющих наблюдается 76 пуровчан, в том числе один подросток, - уточнила заведующая диспансерным наркологическим отделением Тарко-Салинской ЦРБ Инна Боднар.

Большинство употребляют каннабиноиды естественного и синтетического происхождения. Возраст употребляющих – преимущественно от 18 до 35 лет.

За первое полугодие количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории района выросло с 12 до 20. Сотрудниками подразделения пресечено 16 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ, и 21 административное правонарушение по линии незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято 919 граммов наркотических средств, то есть в 17 раз больше.

Было решено продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, организовать занятость детей и подростков в летний период, а также работу инструкторов по физической культуре и спорту на спортивных площадках муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU