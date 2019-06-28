Ямальским многодетным семья будут возмещать расходы на отдых заранее

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-28T09:07:09+03:00

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Все многодетные семьи, имеющие пять и более детей, смогут получать оплату отдыха еще до поездки. Такая мера соцподдержки начала действовать с 18 июня 2019 года.

Такой же механизм – авансовой оплаты – начал действовать с начала 2019 года для многодетных малоимущих семей, имеющих детей в возрасте до трёх лет. Раньше семьи могли возместить эти расходы только по возвращению из отпуска.

- При этом отдых может быть любой. Главное – это выезд за пределы региона, где семья может снять гостиницу, кемпинг, дом. Возмещению подлежит именно размещение, проживание семьи, - пояснила директор департамента соцзащиты Ямала Елена Карпова.

Семьям возмещаются расходы на проживание не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. Предварительная оплата рассчитывается на 14 дней по 1400 рублей на человека в сутки. Максимально могут возместить расходы на отдых за 21 день.

Воспользоваться мерой поддержки могут семьи, постоянно проживающие на Ямале, 1 раз в 3 года. Предоставить возможность предварительной оплаты отдыха просили губернатора в социальных сетях сами ямальцы. Дмитрий Артюхов поручил внести изменения в региональный закон.

Новым механизмом возмещения расходов смогут воспользоваться больше 1000 ямальских семей, в которых пять и более детей. 51 семья из числа многодетных малоимущих и имеющая ребёнка до 3 лет, уже получила аванс на отдых.

В ближайшее время появится еще одна мера поддержки многодетных семей - вместо земельного участка под ИЖС они смогут получить выплату на улучшения жилищных условий в размере 450 тысяч рублей. Внести такие изменения в нормативные документы распорядился Дмитрий Артюхов 25 июня на заседании правительства Ямала.

Напомним, с этого года у многодетных семей появилась также возможность раз в год приобретать авиабилеты по льготным тарифам – 2500 рублей на каждого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU