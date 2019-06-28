ДТП в Новом Уренгое: водители иномарок получили травмы

СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-28T08:48:29+03:00

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В Новом Уренгое в ДТП пострадали водители столкнувшихся автомобилей. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, авария произошла 27 июня около 11 часов 40 минут на улице Крайняя.

Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где и произошло столкновение с NISSАN. Оба водителя получили травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано одиннадцать ДТП, в результате которых один человек погиб, три участника дорожного движения получили различные травмы.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2268 зарегистрированных ДТП, погибли 14 человек и 251 травмирован, в их числе 30 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU