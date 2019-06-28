СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-28T08:08:33+03:00

Пропавших детей нашли в десяти километрах от стойбища Фото: puradm.ru

В медицинской помощи они не нуждаются

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Детей, пропавших в пуровской тундре 26 июня, нашли. Напомним, мальчики пяти и семи лет ушли из стойбища, которое находится в 19 км от села Самбург, в неизвестном направлении вечером в среду.

Сначала тундровики пытались найти пропавших своими силами, но поиски не увенчались успехом. Спасателям о пропаже сообщили местные жители рано утром следующего дня.

На поиски отправили вертолет. Детей разыскивали группа пуровских спасателей, сотрудники ОМВД, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», а также спасатели Тазовского ПСО «Ямалспас» и наземная поисковая группа от «Совхоза Пуровского».

Благодаря оперативно выполненной работе детей удалось найти. Мальчики находились в десяти километрах от стойбища, сообщили в администрации Пуровского района. Как рассказали участники «Лизы Алерт», дей обнаружил местный зоотехник.

На катере их доставили в Самбург для медицинского осмотра. Состояние детей удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU