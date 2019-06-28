СЕГОДНЯ 06:29 2019-06-28T06:29:49+03:00

В Лабытнанги задержали мужчину за кражу телефона стоимостью 100 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Мобильный телефон был похищен в салоне сотовой связи еще в марте 2019 года

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В Лабытнанги задержали подозреваемого в краже телефона в салоне сотовой связи. Сообщение о пропаже мобильного из складского помещения поступило 24 июня. Причем, когда точно был украден телефон, было не известно. Указывалось, что он исчез в период времени с 24 марта по 23 июня 2019 года.

Только в ходе проведения проверки следственно-оперативная группа выяснила, телефон стоимостью 99 990 рублей был похищен 27 марта.

Полицейские в течение суток установили личность подозреваемого в данном противоправном деянии. Им оказался не работающий, ранее судимый житель, 1998 г.р.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». С подозреваемого взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU