Погода на Ямале 28 июня: потеплеет до +20 градусов

СЕГОДНЯ 05:50 2019-06-28T05:50:34+03:00

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В пятницу, 28 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, малооблачно, вечером пойдет дождь. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Ноябрьске +12 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 4 м/с.

В Новом Уренгое +15 градусов, пасмурно, в течение дня кратковременные дожди, северо-восточный ветер 5 м/с.

В Надыме +17 градусов, пасмурно, периодически - дождь, ветер северный 4 м/с.

В Губкинском +13 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 6 м/с.

В Тарко-Сале +13 градусов, дождь – в первой половине дня, ветер северный 6 м/с.

В Муравленко +12 градусов, пасмурно, днем – кратковременный дождь, северный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +20 градусов, малооблачно, небольшой дождь после обеда, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU