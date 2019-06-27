В Надымском районе мониторить природные пожары будет «Лесохранитель»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-27T16:04:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Надымском районе внедряют систему «Лесохранитель», которая может автоматически визуально выявлять пожары на ранних стадиях с помощью установленных веб-камер. Устанавливаемое оборудование охватывает территорию в радиусе до 30 км и позволяет своевременно принять меры по защиты населенных пунктов от природных пожаров. Данные системы доступны как в реальном времени, так и в архиве.

Монтаж оборудования за счёт бюджетных средств в Надыме начали специалисты ПАО «Ростелеком» в июле 2018 года. 7 июня этого года с заключен контракт с компанией на поставку и установку аналогичных систем видеомониторинга в 5 поселениях Надымского района: в поселках Ягельный, Приозёрный, Лонгъюган, Правохеттинский и в селе Кутопьюган.

27 июня работы завершены в Правохеттинском и Приозерном, завершается монтаж систем в Ягельном и Кутопъюгане.

Срок завершения работ – 7 июля 2019 года. По их завершении все камеры будут объединены в единую систему с выводом информации и возможностью управления системой в круглосуточном режиме оперативным дежурным ЕДДС Надымского района, а также специалистами соответствующих поселений муниципального района.

ИСТОЧНИК KP.RU