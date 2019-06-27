2019-06-27T16:04:18+03:00
Общество

В Надымском районе мониторить природные пожары будет «Лесохранитель»

Все камеры будут объединены в единую систему
Анна Полякова
Поделиться:
В Надымском районе мониторить природные пожары будет «Лесохранитель» Фото: nadymregion.ruВ Надымском районе мониторить природные пожары будет «Лесохранитель» Фото: nadymregion.ru
Изменить размер текста:

В Надымском районе внедряют систему «Лесохранитель», которая может автоматически визуально выявлять пожары на ранних стадиях с помощью установленных веб-камер. Устанавливаемое оборудование охватывает территорию в радиусе до 30 км и позволяет своевременно принять меры по защиты населенных пунктов от природных пожаров. Данные системы доступны как в реальном времени, так и в архиве.

Монтаж оборудования за счёт бюджетных средств в Надыме начали специалисты ПАО «Ростелеком» в июле 2018 года. 7 июня этого года с заключен контракт с компанией на поставку и установку аналогичных систем видеомониторинга в 5 поселениях Надымского района: в поселках Ягельный, Приозёрный, Лонгъюган, Правохеттинский и в селе Кутопьюган.

27 июня работы завершены в Правохеттинском и Приозерном, завершается монтаж систем в Ягельном и Кутопъюгане.

Срок завершения работ – 7 июля 2019 года. По их завершении все камеры будут объединены в единую систему с выводом информации и возможностью управления системой в круглосуточном режиме оперативным дежурным ЕДДС Надымского района, а также специалистами соответствующих поселений муниципального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ямальские участники «Утра» представили губернатору свои идеи по развитию округа
Любителя пьяной езды из Пуровского района отправили в колонию
Безработный тракосалинец хотел обогатиться, обчистив баржу
Ямальцы пройдут в «Купальскую ночь» по кладбищам
Более 200 тазовских детей отдохнут на курортах России
В аэропорт Нового Уренгоя поступило спасательное оборудование
Ноябрянина, ударившего полицейского в живот, лишили свободы
На Ямале с начала сезона произошло 9 лесных пожаров
Дизайнеры со всей России возьмутся за разработку турбренда Ямала
В пуровской тундре ищут пропавших детей
В Надымском районе потушили второй лесной пожар
В Салехарде рассмотрели методы профилактики экстремизма
Ямальские врачи научили вахтовиков оставаться здоровыми в Арткике
Пропавший в Ноябрьске пенсионер найден мертвым
В Губкинском лучшие идеи горожан по благоустройству будут реализованы
В Ноябрьске пьяный пациент напал с кулаками на врачей скорой помощи
В Пуровском районе под колесами локомотива погиб водитель иномарки
В Тарко-Сале отключение горячей воды коснется не всех горожан
В Ноябрьске 19 пожарных тушили многоквартирник на Мира
В Новом Уренгое из-за неисправной карусели ребенок получил травму
В Ноябрьске готовится к открытию промышленный парк
В Тазовском районе закончился отопительный сезон
Погода на Ямале 27 июня: дожди и северный ветер
Кайрат Байбориев из Ноябрьска сдал сразу два ЕГЭ на 100 баллов
Темпы строительства спорткомплекса в Лабытнанги увеличили
На Ямале объявлено штормовое предупреждение