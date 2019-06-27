Ямальские участники «Утра» представили губернатору свои идеи по развитию округа

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-27T15:46:21+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в Тюмени 27 июня встретился с участниками второй смены молодёжного форума «Утро». Молодые люди презентовали ему свои социальные проекты. Эти четыре проекта будут выдвинуты на получение грантовой поддержки.

Так, например, ноябрянка Ксения Филилеева представила арт-терапевтический проект «Вдохновение». Он направлен на поддержку пациентов, которые проходят лечение в стационарах от тяжелых заболеваний при помощи серии мастер-классов в технике «fluidart».

Идея Лилии Поповой из Муравленко - провести серию соседских праздников «Экодвор», на которых людям будут рассказывать о культуре раздельного сбора отходов.

Таркосалинец Дмитрий Ксенжук предложил организвать открытые соревнования по рубке дров на скорость «Настоящий мужик Ямала».

Проект «Поколение Z" представила Светлана Ребрина из Салехарда. Она предлагает создать платформу для творческого развития по направлению веб-дизайн для молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.

- Все проекты нужные и правильные. Важно отметить серьёзность и остроту тем, которые поднимают ребята. Если молодёжь беспокоят такие темы, значит, они реально думают о том, как принести пользу, - отметил Дмитрий Артюхов.

Всего по итогам второй смены форума ямальцы представят жюри 21 социальный проект. Во время первой смены участники от Ямала презентовали 19 инициатив, 7 из которых рекомендованы к получению грантов на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Губернатор рассказал молодым людям о том, какие возможности есть на Ямале у молодёжи, как сейчас развивается округ, какие изменения произойдут в регионе в ближайшие годы. Речь шла, в том числе, о расселении ветхого и аварийного жилья, благоустройстве городов, развитии ависообщения. Молодые люди рассказали главе региона о своих идеях по развитию округа.

ИСТОЧНИК KP.RU