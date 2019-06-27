Любителя пьяной езды из Пуровского района отправили в колонию

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-27T15:26:25+03:00

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Пуровский районный суд вынес приговор 35-летнему местному жителю за пьяное вождение. Как выяснилось, еще в ноябре 2018 года мужчина был привлечен к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Тогда его наказали штрафом в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 11 месяцев. Несмотря на это, ночью 8 марта 2019 он сел за руль пьяным.

Суд учел, что ранее мужчина неоднократно судим за совершение тяжких преступлений и отбывал наказание в исправительных учреждениях, и назначил нарушителю ПДД наказание. Мужчину отправили на 11 месяцев в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU