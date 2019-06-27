2019-06-27T15:26:25+03:00
Происшествия

Любителя пьяной езды из Пуровского района отправили в колонию

Мужчина неоднократно судим за совершение тяжких преступлений
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пуровский районный суд вынес приговор 35-летнему местному жителю за пьяное вождение. Как выяснилось, еще в ноябре 2018 года мужчина был привлечен к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Тогда его наказали штрафом в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 11 месяцев. Несмотря на это, ночью 8 марта 2019 он сел за руль пьяным.

Суд учел, что ранее мужчина неоднократно судим за совершение тяжких преступлений и отбывал наказание в исправительных учреждениях, и назначил нарушителю ПДД наказание. Мужчину отправили на 11 месяцев в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Надымском районе мониторить природные пожары будет «Лесохранитель»
Ямальские участники «Утра» представили губернатору свои идеи по развитию округа
Безработный тракосалинец хотел обогатиться, обчистив баржу
Ямальцы пройдут в «Купальскую ночь» по кладбищам
Более 200 тазовских детей отдохнут на курортах России
В аэропорт Нового Уренгоя поступило спасательное оборудование
Ноябрянина, ударившего полицейского в живот, лишили свободы
На Ямале с начала сезона произошло 9 лесных пожаров
Дизайнеры со всей России возьмутся за разработку турбренда Ямала
В пуровской тундре ищут пропавших детей
В Надымском районе потушили второй лесной пожар
В Салехарде рассмотрели методы профилактики экстремизма
Ямальские врачи научили вахтовиков оставаться здоровыми в Арткике
Пропавший в Ноябрьске пенсионер найден мертвым
В Губкинском лучшие идеи горожан по благоустройству будут реализованы
В Ноябрьске пьяный пациент напал с кулаками на врачей скорой помощи
В Пуровском районе под колесами локомотива погиб водитель иномарки
В Тарко-Сале отключение горячей воды коснется не всех горожан
В Ноябрьске 19 пожарных тушили многоквартирник на Мира
В Новом Уренгое из-за неисправной карусели ребенок получил травму
В Ноябрьске готовится к открытию промышленный парк
В Тазовском районе закончился отопительный сезон
Погода на Ямале 27 июня: дожди и северный ветер
Кайрат Байбориев из Ноябрьска сдал сразу два ЕГЭ на 100 баллов
Темпы строительства спорткомплекса в Лабытнанги увеличили
На Ямале объявлено штормовое предупреждение