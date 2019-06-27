2019-06-27T15:00:42+03:00
Происшествия

Безработный тракосалинец хотел обогатиться, обчистив баржу

Его наживой стали инструменты и аккумуляторы
Анна Полякова
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В Тарко-Сале задержали местного жителя за кражу инструментов и аккумуляторы с баржи. О их пропаже в полицию заявил сотрудник одной из организаций города. 19 июня о сообщил, что кто-то снял вентилятор и проник в помещение моторного отсека баржи, которая стояла у берега реки «Пяко - Пур». Предприятию был причинен ущерб на сумму более 23 тысяч рублей. Уточняется, что территория причала не охраняется, видеонаблюдение отсутствует.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража». Подозреваемым оказался безработный житель Тарко-Сале 1999 года рождения. В отделе полиции он признался, похищенное он собирался продать, а деньги потратить на личные нужды.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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