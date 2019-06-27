2019-06-27T14:40:06+03:00
Общество

Ямальцы пройдут в «Купальскую ночь» по кладбищам

Необычный маршрут подготовили сотрудники главного музея Ямала
Анна Полякова
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Ямальцы пройдут в «Купальскую ночь» по кладбищам Фото: vk.com группа "МВК имени И.С.Шемановского"Ямальцы пройдут в «Купальскую ночь» по кладбищам Фото: vk.com группа "МВК имени И.С.Шемановского"
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Народный праздник восточных славян называют «Иванов день», «Купальская ночь» в Салехарде отметят на кладбище. Провести ночь «Дарк-туризма» ямальцам старше 18 лет предложили сотрудники МВК имени И. С. Шемановского. Это особый туристко-экскурсионный маршрут по старым кладбищам с ночевкой, пояснили в пресс-службе музея. Начало этой необычной экскурсии 6 июля в 19:00, окончание – 7 июля в 10:00.

Как пояснили в МВК, в этом празднике слились воедино языческая и христианская традиции, посвящение летнему солнцестоянию и Рождеству Иоанна Предтечи (Крестителя) – Иван Купала (Купатель). Обряды на Ивана Купалу связаны с водой, огнем и травами. Причем ночь накануне праздника превосходит значение самого дня.

А 7 июля с 11:00 перед зданием МВК начнется семейный праздник «День Ивана Купалы». В программе – утренний сбор травы и плетение венков, подвижные игры и хороводы. В помещении МВК будут работать аттракционы, каток. Ребята разных возрастов смогут посмотреть кукольный спектакль «Иван да Марья», принять участие в квесте «В поисках цветка папоротника», в мастер-классах. А ближе к вечеру можно будет послушать сказки на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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