2019-06-27T14:21:50+03:00
Общество

Более 200 тазовских детей отдохнут на курортах России

Школьников ждет насыщенное, познавательное, спортивное и творческое лето
Анна Полякова
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Более 200 тазовских детей отдохнут на курортах РоссииБолее 200 тазовских детей отдохнут на курортах РоссииФото: Ольга Крыльцова
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Почти 250 школьников Тазовского района в этом году побывают в детских лагерях Краснодарского края, Республики Крым, Курганской и Тюменской областей. Для организации детского отдыха в летний период были приобретены 246 путевок за счет средств окружного и муниципального бюджетов. Всего на курорты страны отправятся отдыхать более 200 школьников и почти 60 семей с детьми, сообщили в районной администрации.

Ребята в возрасте от 7 до 17 лет будут отдыхать в течение летних каникул в четыре смены. Школьников ждет насыщенное, познавательное, спортивное и творческое лето. Уже в первую смену в Краснодарский край, Курганскую и Тюменскую область отправились 132 ребенка. Во вторую смену летние лагеря Крыма, Анапы, Туапсе и Болгарии распахнут свои двери для 76 юных тазовчан.

Также в текущем году за счет средств местного бюджета было приобретено 58 путевок категории «Мать и дитя».

Следует отметить, что льготные категории граждан, в том числе многодетные семьи, могут воспользоваться правом на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно в размере 50%, но не чаще одного раза в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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